Pas de retraite pour Aerosmith, ils repartent à Las Vegas !

On ne sait pas comment le van a terminé là, abandonné dans la forêt, mais le propriétaire du terrain l’a toujours vu à cet endroit. Il semblerait qu’il ait acheté la propriété à une personne qui avait eu des liens avec le groupe.

L’émission American Pickers avait payé 25.000$ pour acheter “l’épave”, considérée désormais comme une des plus grandes et plus iconiques antiquités de l’histoire du rock n roll. "

Depuis, il a été entièrement remis à neuf et fait partie du decorum des concerts.

Côté musique, le groupe annonce Aerosmith – 1971 : The Road Starts Hear, un enregistrement rare de 1971. Il sera disponible dès le 8 avril et voici déjà une version enregistrée en répétitions du morceau Somebody :