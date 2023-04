Pas de réseaux sociaux pour les enfants de Jennifer Garner et Ben Affleck

Jennifer Garner est en promo pour la série en streaming The Last Thing He Told Me dans laquelle elle joue la belle-mère d’un ado. De passage dans la matinale Today de Savannah Guthrie et Hoda Kotb sur la chaîne NBC, les deux femmes l’ont naturellement amenée à parler de ses propres ados.

Dans la famille Garner/Affleck, on n’a pas choisi la facilité avec l’utilisation des écrans ! Leurs trois enfants, Violet 17 ans, Seraphina 13 ans et Samuel 11 ans, sont tout simplement interdits de réseaux sociaux.

Non seulement les réseaux peuvent avoir des impacts négatifs sur la santé mentale des jeunes (anxiété, dépression, baisse de l’estime de soi…), mais les enfants de célébrités sont encore davantage exposés. Jennifer Garner, avec ses 14 millions de followers sur Instagram, est, elle, très présente sur ce réseau en postant régulièrement de contenus de plats qu’elle cuisine chez elle, en repostant régulièrement des vidéos fun, tout en mettant en avant du contenu humanitaire en tant qu’ambassadrice de l’organisation Save The Children.

"Je suis pleinement consciente que je vais paraître vieux jeu en disant cela, mais je suis très heureuse d’avoir passé une grande partie de mon enfance sans réseaux sociaux" a lâché l’actrice et ex-femme de Ben Affleck.