Pas de répit aux États-Unis face à la chaleur, qui se dirige vers l'est

Le nord-est du pays, lui, devrait rester épargné par ces conditions météo qui ont entraîné des pluies torrentielles dans le nord-ouest et dans le centre du pays.

Le parc de Yellowstone

Le parc national de Yellowstone, qui avait fermé ses portes la semaine dernière en raison d'inondations exceptionnelles, a annoncé qu'il rouvrirait une partie de ses entrées mardi, mais pour un public limité.

Le vaste parc de près de 9.000 km2, à cheval sur les États du Wyoming, du Montana et de l'Idaho (nord-ouest), avait été évacué en raison d'inondations provoquées par une rivière en crue et des pluies torrentielles, qui ont entraîné des effondrements et des coulées de boue, coupant de multiples portions de route.

Un observatoire menacé en Arizona

En Arizona, où sévit une sécheresse chronique, un incendie menace l'Observatoire national de Kitt Peak et ses télescopes. Le "Contreras Fire", qui s'est déclaré le 11 juin au sud de Tucson, a déjà détruit plus de 8000 hectares et quatre bâtiments du centre, mais toutes les structures scientifiques de l'observatoire sont "encore debout", selon ses responsables.