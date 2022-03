Pas de remboursement du vaccin contre le papillomavirus pour les garçons : c’est discriminatoire, dit le tribunal

Le régime de remboursement de la vaccination contre le HPV (papillomavirus humain) constitue une infraction à la Loi Genre et à la loi Anti-discrimination, vient de trancher le tribunal du travail de Bruxelles. C’est un jeune garçon qui n’avait pas droit au remboursement de ses vaccins, contrairement aux filles de son âge, qui a introduit une plainte, soutenu par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes.

Le papillomavirus humain (HPV) est un groupe de virus qui peut engendrer une croissance cellulaire anormale de la peau et des muqueuses. Les HPV à haut risque peuvent provoquer des cancers du col de l’utérus, mais aussi de la bouche et de la gorge ou encore du pénis et de l’anus. Les types de HPV à faible risque sont eux responsables de la majorité des verrues génitales. La vaccination stoppe la propagation du virus.

Les scientifiques pensaient initialement que le HPV touchait principalement les femmes. Mais il est ensuite apparu qu’un quart des cancers liés au HPV surviennent aussi chez les hommes et ces cancers sont souvent diagnostiqués à un stade avancé. Selon le Conseil supérieur de la Santé, la vaccination est donc essentielle chez les garçons comme chez les filles (de 9 à 14 ans). L’institution conseille ensuite une vaccination de rattrapage des femmes et des hommes âgés de 15 à 26 ans.