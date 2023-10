Pas de remboursement, comment retrouver ses affaires perdues, la Fédération répond aux questions des supporters après Belgique-Suède

La Belgique a été frappée par un nouvel acte terroriste lundi soir alors que les Diables Rouges recevaient la Suède en match de qualification pour l’Euro. Tous les supporters présents au Stade Roi Baudouin ont dû rester pendant un long moment en tribunes pour garantir leur sécurité alors que la rencontre avait été arrêtée à la mi-temps. Vers 23h30, les spectateurs ont finalement pu quitter les gradins pour rentrer chez eux.

Une situation inhabituelle qui a forcément entraîné de nombreuses questions auxquelles la Fédération a tenté de répondre sur son site. Elle a dans un premier temps tenu à remercier les supporters pour leur calme et leur collaboration dans un moment de grande tension : "Afin de pouvoir garantir votre sécurité, vous avez dû vous armer de beaucoup de patience hier soir. Nous tenons à vous remercier de tout cœur pour votre compréhension et le suivi à la lettre des instructions de sécurité données par le speaker du stade et les autorités de sécurité".

Si l’issue sportive du match doit encore être décidée, de nombreux supporters se demandent s’ils vont être remboursés. Ce ne sera pas le cas, mais la Fédération examine la possibilité de "faire un geste commercial".

D’autres spectateurs se posent également la question de l’argent déposé sur leur carte cashless pour consommer dans l’enceinte du stade. "Vous pourrez réutiliser votre carte lors des prochains matches. Si vous souhaitez obtenir un remboursement, vous pouvez en faire la demande en cliquant sur ce lien", explique la Fédération.

Dans la cohue, certains ont perdu des effets personnels. Dans ce cas, la Fédération invite à "envoyer un mail à security@rbfa.be".

Se pose désormais la question de la suite, et notamment des rencontres des Diables face à la Serbie et à l’Azerbaïdjan ou des Flames face à l’Angleterre. "À l’heure actuelle, les matches auront lieu comme prévu". Le dispositif de sécurité sera évidemment étudié : "Les instances compétentes réalisent toujours une analyse de sécurité avant les différentes rencontres. Il en sera de même lors des prochains matches".