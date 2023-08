Pas de relâchement cet hiver sur le chantier de l’E411. La sortie "Eghezee" fermée le 30 août

N4 entre Jambes et Erpent : fin prévue mi-septembre.

Autre chantier Namurois : le réaménagement multimodal de la N4 entre Jambes et Erpent. Les travaux en cours se poursuivront jusqu’au 15 septembre comme prévu. Néanmoins, le tronçon situé entre le carrefour de Géronsart et le carrefour de l’Orjo sera pleinement opérationnel avec quelques jours de retard, soit le 30 août (et non le 25 août comme annoncé). D’ici là, une voie par sens reste accessible à 50 km/h sur ce tronçon. La société privée en charge des travaux a dû mobiliser ses moyens matériels et humains pour achever un autre chantier sur le ring Est de Bruxelles. Dès la rentrée scolaire (28/08) jusqu’à la mi-septembre, entre 9 heures et 15 heures, donc en dehors des heures de pointe, la circulation sera rétrécie ponctuellement à une voie par sens. Les travaux les plus importants seront alors effectués de nuit.