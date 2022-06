Автомобілі з України переоформляти не доведеться | Pas de réimmatriculation pour les voitures ukrainiennes

Vous êtes peut-être venus d’Ukraine en Belgique avec votre voiture. Votre véhicule est donc immatriculé en Ukraine. Bonne nouvelle: vous n'aurez finalement pas à réimmatriculer votre véhicule. Le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet souhaite mettre en application un arrêté royal d'urgence. Le but : vous faire profiter d'une dérogation. L'immatriculation ukrainienne est protégée par le statut de protection temporaire. Ces véhicules ont le droit de circuler dans les zones de basses émissions, à savoir les 19 communes de la capitale ainsi que Anvers, Gand et Malines. Cette exception tiendra le temps de la protection temporaire. Cela ne vaut bien sûr pas pour des véhicules achetés sur le sol européen.

Ce que vous évitez grâce à cela : cette dérogation vous préserve de sacrées démarches. Si vous êtes venus en Belgique avec votre propre voiture, il s'agit d'un véhicule acheté en dehors de l'Union européenne. Normalement, il est donc nécessaire de le dédouaner, puis de le réimmatriculer avant de passer par une procédure d'homologation. Mais ces démarches sont longues et tout cela a un coût.

Ensuite, comme le veut la loi belge, il faut payer une taxe de mise en circulation et une taxe de circulation.

Enfin, il y a en Belgique les "normes Euro". C'est la catégorie d'émission d'un véhicule immatriculé dans un des pays de l'Union européenne. Les taxes et les restrictions varient en fonction de la norme. Et le problème, c'est que les valeurs de norme des véhicules venant d'ailleurs ne sont pas de connues. Pas évident donc de savoir la valeur des taxes ni les libertés de circulation, comme en zone de basse émission par exemple.

Mais bonne nouvelle donc , tout ça n’est pas d’application pour les Ukrainiens de Belgique!