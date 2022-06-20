Автомобілі з України переоформляти не доведеться | Pas de réimmatriculation pour les voitures ukrainiennes

Можливо, ви приїхали з України до Бельгії на своєму автомобілі. Та ваш автомобіль зареєстрований в Україні. Є Хороші новин:вам не доведеться перереєструвати свій автомобіль. Федеральний міністр мобільності Жорж Гілкіне хоче ввести в дію надзвичайний королівський указ : Його Мета: отримати вигоду від звільнення. Українська реєстрація захищена статусом тимчасової охорони. Ці транспортні засоби мають право їздити в зонах з низьким рівнем викидів, а саме в 19 муніципалітетах столиці, а також в Антверпені, Генті та Мехелені. Цей виняток триватиме на час дії тимчасового захисту. Це, звичайно, не стосується транспортних засобів, придбаних на території Європи.

Завдяуи цьому ви уникаєте складних процедур процедур. Якщо ви приїхали до Бельгії на власному автомобілі, це транспортний засіб, придбаний за межами Європейського Союзу. Зазвичай його необхідно розмитнити, а потім перереєструвати перед проходженням процедури затвердження. Але ці кроки довгі, і все це дорого коштує.

Тоді, як того вимагає бельгійське законодавство, ви повинні сплатити податок на реєстрацію та податок на обіг.

Нарешті, в Бельгії існують "євростандарти". Це категорія викидів транспортного засобу, зареєстрованого в одній із країн Європейського Союзу. Податки та обмеження залежать від стандарту. І проблема в тому, що стандартні значення транспортних засобів, які прибувають звідусіль, невідомі. Тому нелегко дізнатися вартість податків чи свободу пересування, як, наприклад, у зоні з низьким рівнем викидів.

Але хороші новини, все це не стосується українців у Бельгії!