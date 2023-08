"Pas de regret" pour Wout van Aert derrière un Van der Poel "plus fort" : "Le circuit ? C’était horrible"

Wout van Aert a dû se contenter de la 2e place dimanche à Glasgow derrière Mathieu Van der Poel, nouveau champion du monde de cyclisme sur route. Une nouvelle fois deuxième sur cette épreuve, comme en 2020 à Imola, Wout van Aert a reconnu la supériorité de son grand rival.

"Je ne suis pas trop déçu", a tout de suite précisé van Aert au micro de Jérôme Helguers. "J’ai fait le maximum. Mathieu était plus fort, il a mérité sa victoire. Je ne pense pas avoir fait d’erreur. J’étais collé dans sa roue quand il a démarré. C’était juste impossible de le suivre. Après on a couru pour la deuxième place donc je suis content de l’avoir prise", a expliqué van Aert qui s’est débarrassé de Tadej Pogacar et de Mads Pedersen dans le dernier kilomètre.

Pas de regrets donc pour van Aert. "Le circuit était tellement dur. On a roulé à fond pendant les 140 derniers kilomètres. L’équipe a fait un gros boulot pour nous positionner Remco et moi. Lors du dernier tour, ça s’est joué à la fraîcheur et une bataille homme contre homme. On n’a donc pas de regrets à avoir", a ajouté Van Aert, impressionné par la difficulté du parcours.

"C’était horrible. Quand on est entré dans le circuit, j’ai eu le sentiment qu’on a roulé chaque tour comme si c’était le dernier. C’était très dur pour tout le monde. C’est pour ça qu’on a vu de grands écarts à la fin. Ce n’était pas du tout pour les sprinteurs mais plutôt pour les spécialistes des Classiques", a conclu le Belge.

Le nouveau vice-champion du monde de la course en ligne n’en a pas fini avec ces Mondiaux. Vendredi, il prendra le départ du contre-la-montre avec des ambitions de victoire.