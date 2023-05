Pas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions pour l’AS Monaco et Philippe Clement battu à Lyon

L’Olympique Lyonnais recevait l’AS Monaco d’Eliot Matazo pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. Et les Monégasques ont fait la mauvaise opération du week-end avec une défaite 2-1. Car les hommes de Philippe Clement laissent filer la 3e place pour de bon et la qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

13 secondes de jeu et Ben Yedder obtient déjà un penalty face à Lyon pour une faute du gardien Lopes. Lyon est cueilli à froid. Le capitaine et buteur se fait justice lui-même et met l’AS Monaco devant dès la première minute du match.

Mais Lyon va réagir. Les locaux vont d’abord égaliser à la 38e via Lacazette avant que Caqueret ne fasse 2-1 à la 57e sur une action incroyable de Ryan Cherki. Auteur d’une roulette à la Zidane, l’attaquant aurait mérité de voir son action finir au fond. Cherki va finalement inscrire son petit but à la 78e et faire 3-1.

À noter qu’Eliot Matazo était titulaire pour la 13e fois de la saison.

Avec cette défaite, Monaco dit au revoir à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Philippe Clement arrivera-t-il à survivre face à cette contreperformance ? Au classement de Ligue 1, Monaco occupe la 4e place avec 65 points alors que Lyon pointe au 7e rang avec 59 unités.