"Pas de preuves" d'un impact négatif de Facebook sur le bien-être (étude).

Les auteurs relèvent que Facebook, s'il reste le réseau social dominant, ne l'est pas nécessairement partout et n'est pas le plus utilisé par les adolescents, aux Etats-Unis notamment. Leurs conclusions ne peuvent donc "forcément se généraliser à toutes les plateformes" en ligne.

Cette étude prend le contrepied de nombreux autres travaux académiques, comme par exemple l'une publiée par le prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT) il y a près d'un an, qui concluait que l'utilisation des réseaux sociaux, et notamment de Facebook, "engendre un déclin de santé mentale".