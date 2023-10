Pas de première demi-finale depuis sept mois pour Elise Mertens : la Belge est éliminée en quarts à Hong Kongquarts de finale

Elise Mertens (N.3) a été éliminée en quarts de finale du tournoi de tennis de Hong Kong, une épreuve WTA 250 sur surface dure dotée de 259.303 dollars, vendredi.

Elise Mertens, 27 ans, 41e mondiale, a été battue par l’Italienne Martina Trevisan (N.6), 29 ans, 42e mondiale, en deux sets – 6-4, 6-3 - et 1 heure 28 minutes de jeu. Breakée sur son 2e et 3e jeu de service, Mertens a été d’emblée menée 4-1 après 17 minutes. Il était temps pour la numéro 1 belge de réagir, effaçant une partie de son retard (4-2), mais l’Italienne gardait la main sur son second joker pour remporter la première manche (6-4) en 45 minutes de jeu. Breakée d’entrée encore de second set, Elise Mertens devait à nouveau laisser filer Martina Trevisan, lâchant en outre à nouveau ses deux jeux de service suivants dont le dernier sur une double faute (5-0). Le sursaut d’orgueil de la Belge (5-3), sauvant au passage une première balle de match, ne suffisait pas à contrecarrer l’avancée de l’Italienne qui s’imposait 6-4, 6-3 pour filer en demi-finales.

Elise Mertens était la seule Belge présente à Hong Kong, où elle ne jouait qu’en simple. Associée à l’Australienne Storm Hunter, 2e joueuse du monde en double, Elise Mertens, numéro 1 mondiale, est qualifiée pour le Masters en double du 29 octobre au 5 novembre à Cancun au Mexique.