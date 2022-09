Pas de police en vue pour le pianiste Alexei Lubimov à la Tricoterie, pour l'inauguration d'une nouvelle salle de concert

Son récital de dimanche marquait aussi d’une pierre blanche l’inauguration d’une nouvelle salle de concert de 150 places, à Bruxelles, dotée d’une bonne acoustique et accompagnée d’une saison qui fait la part belle aux musiques acoustiques et au théâtre. Un nouveau cachet culturel que Bénédicte Linard (Ecolo), la ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, était d’ailleurs venue officialiser, vendredi.

Ce modèle de coopérative, lancé par les deux fondateurs de la Tricoterie, Joëlle Yana et Xavier Campion, a permis d’acheter le bâtiment sur fonds propres, en vendant des parts à des coopérateurs qui deviennent ensuite parties prenantes d’un projet qui cherche en permanence à s’autofinancer. On réinjecte les bénéfices d’une activité commerciale centrée sur l’événementiel, l’Horeca et la location de salles dans les activités socio-culturelles du lieu.

Dix ans après sa création, la Tricoterie attire 50.000 visiteurs par an, aimantés par sa dynamique participative et durable. Et lorsqu’il a fallu, il y a un an et demi, lever des fonds pour acquérir une autre aile de cette ancienne usine de meubles, afin d’y créer ces deux nouvelles salles de spectacle, on est passé des 40 coopérateurs historiques à 322, avec une levée de fonds de plus de 500.000 euros en plein covid!

Bien amené, un projet culturel peut donc faire un sort à l’individualisme, au repli sur soi, au défaitisme et à ce ressentiment qui se développe partout et menace la cohésion sociale et la démocratie. Un projet des plus enthousiasmants que la Tricoterie définit elle-même comme une "fabrique de liens".