Pas de playoffs pour Fnatic : un avenir flou pour l’équipe League of Legends

En LEC, le changement de format et le passage à 8 équipes en playoffs au lieu de 6 n’auront pas été suffisants pour sauver le nouveau roster de Fnatic de l’élimination. Les deux victoires sur neuf matchs n’ont pas suffi et les placent à la neuvième place de la compétition, devant l’échec Excel Esports et leur unique victoire.

Malgré une décision fort controversée de remplacer Upset et Hylissang par Rekkles et Rhuckz, cette équipe de Fnatic apparaissait tout de même comme une candidate potentielle au titre pour ce Winter Split. Mais cette nouvelle version de Fnatic n’a pas su trouver ses marques et échoue finalement après seulement trois semaines de compétition.