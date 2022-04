"Pas de place pour le racisme dans nos stades" : l'Union Saint-Gilloise en visite à la Caserne Dossin

"Les fans disent souvent des choses sans connaître le contexte. S'ils apprenaient le contexte ici, il y a de fortes chances pour qu'ils y réfléchissent à deux fois. Dans la vie, c'est dommage que les idées d'un petit groupe de personnes puissent s'étendre et avoir de telles conséquences. Et ça vaut également pour les supporters", réalise le Diable Rouge Siebe Van der Heyden.

"Aujourd'hui, nous envoyons un signal clair pour que les clubs et les joueurs prennent leurs responsabilités", explique Lorin Parys, directeur de la Pro League. "Avec la Caserne Dossin, nous avons développé un parcours d'apprentissage pour les supporters bannis des stades à cause du racisme. Via ce processus personnalisé, nous tentons de comprendre la dynamique ainsi que les conséquences du racisme. Nous ne voyons donc pas cela comme une punition, mais plutôt comme un processus d'apprentissage. Le racisme fait malheureusement partie de la société et cette société ne s'arrête pas aux portes du stade. Nous devons donc lutter ensemble contre le racisme. Le message doit être clair: il n'y a pas de place pour le racisme et la discrimination dans nos stades."

Lors de la Deuxième Guerre mondiale, la Caserne Dossin a été utilisée par les Allemands comme camp de transit pour les Juifs et les Roms. Ils étaient ensuite déportés vers les camps d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, et de concentration de Buchenwald et Ravensbrück.