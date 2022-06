Pas de place au doute chez les Flames malgré une préparation chahutée : "C'était une bonne répétition"

Logiquement défaites par l'Autriche au terme d'une rencontre sans saveur, les Red Flames ont concédé leur 2e revers en trois matches de préparation. Un scénario pas idyllique à 14 jours, seulement, de leur entrée en lice contre l'Islande à l'Euro. Pourtant, malgré la défaite, l'expérimentée Janice Cayman se voulait optimiste après la rencontre.

"Ce n'était pas un match facile" a-t-elle entamé au micro de Lise Burion. "C'était très intense. -On a eu du mal pendant les 20 premières minutes, après on a imposé notre rythme, on était mieux organisées. Les Autrichiennes m'ont dit qu'elles étaient fatiguées parce que le match était vraiment intense. C'est bon signe, ce sont des matches comme ça qu'on aura à l'Euro."

Une fois n'est pas coutume, c'est en attaque que le bât a blessé ce dimanche soir. Incapables de perforer la défense autrichienne, les Belges n'ont pas marqué pour la 2e fois en 3 matches. Une incapacité chronique à marquer qu'il faudra corriger en vue de l'Euro : "L'intensité sera pareille à l'Euro, probablement déjà contre l'Islande. C'était une bonne répétition. Je pense qu'on a des choses à peaufiner mais on a eu des occasions, reste plus qu'à les mettre. Il faut être efficace" poursuit Cayman.

Dernière possibilité de faire le plein de confiance, ce mardi face au Luxembourg. Avant le grand départ pour l'Angleterre et l'Euro : "Je pense qu'on sera prêtes. On a hâte de commencer la compétition. On a encore deux bonnes semaines de travail et de repos. Ce qu'on va chercher contre le Luxembourg ? On va chercher ce dont les joueuses auront besoin individuellement. Certaines ont besoin de jouer, d'autres ont besoin de repos. Il faut faire un bon match pour être dans un bon état d'esprit au moment de commencer l'Euro."