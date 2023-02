Pas de pénurie de diesel en Europe, malgré l'embargo sur les produits russes

Les stocks de diesel en Europe sont au plus haut depuis deux ans. Ce mois-ci, les quantités provenant de l'Asie et du Moyen-Orient sont à leur plus haut niveau depuis 7 ans au moins, selon les calculs de Bloomberg. Les principaux ports accueillant ce type de pétrole sont Rotterdam et Anvers. Les importations de pétrole raffiné russe - l'embargo n'est entré en vigueur que le 5 février - sont tombées à 282.000 barils quotidiens, le plus faible total en sept ans.