Pas de pénurie d’eau en vue pour la 87e foire agricole de Libramont

Ce vendredi, la foire agricole de Libramont revient pour une nouvelle édition. Pour assurer son fonctionnement, l’événement utilisera plusieurs centaines de mètres cubes en 4 jours. Malgré la sécheresse de ces dernières semaines, la situation reste sous contrôle. L’eau est un élément primordial au bon fonctionnement de la foire agricole de Libramont. Bernard Jacquemin, l’échevin en charge de l’eau, n’est pas inquiet de la sécheresse des derniers jours. "Actuellement, nous ne connaissons pas de pénurie sur Libramont. Le niveau des nappes est bon, il y a encore de l’eau dans les drains. Avec la météo annoncée pour les prochains jours, je ne pense pas qu’il devrait y avoir de problèmes pour approvisionner la foire", explique-t-il. Plusieurs centaines de mètres cubes

Il existe, aussi, un puits sur le site de la foire qui peut délivrer 6 m3 d’eau par heure. Bien que Libramont gère elle-même son réseau d’eau, elle pourrait, si besoin, compter sur un approvisionnement de la SWDE via l’un de ses captages. "La situation au captage de Bras est normale. Si jamais Libramont venait à rencontrer un problème, elle pourrait se connecter chez nous pour alimenter la localité", explique Benoît Moulin, le porte-parole de la SWDE.

Avec plus de 3500 animaux, une cinquantaine d’établissements Horeca et 200.000 visiteurs en moyenne chaque année ; la foire agricole de Libramont consomme des volumes d’eau impressionnants. Et d’ailleurs, la météo peut jouer un grand rôle dans cette consommation. "Lors d’une année caniculaire, on a déjà consommé 300 m3 d’eau par jour. Mais cette année, je pense qu’on devrait tourner autour des 200 ou 220 m3 d’eau", conclut l’échevin. La prudence reste de mise, même si on ne devrait pas manquer d’eau durant cette 87e édition…