Pas de panique, Epic Games continuera sa distribution de jeux gratuits en 2024

Comme vous le savez sans doute, la boutique d’Epic Games offre chaque semaine un ou plusieurs jeux gratuits, à télécharger sans contrepartie.

Cette pratique, très populaire, ne s’arrêtera pas en 2023, selon Kyle Billings, qui s’est exprimé sur le sujet lors de l’Unreal Fest 2023. Au cours de son intervention, Billings a évoqué cette distribution hebdomadaire de jeux gratuits, et a annoncé que le programme avait attiré "plus de 90 millions de nouveaux utilisateurs" depuis sa mise en place.

On comprend donc pourquoi Epic Games continuera de distribuer des jeux gratuitement en 2024. Comme le souligne Billings, "la capacité du programme de jeux gratuits à attirer si facilement de nouveaux utilisateurs sera maintenue en 2023 et au-delà; les utilisateurs peuvent donc s'attendre à des jeux gratuits sur la plateforme Epic pendant un certain temps encore."

Depuis son lancement en 2018, le programme a alterné entre des petits jeux indés, et des grosses pépites, comme Grand Theft Auto V, Control, ou encore de gros jeux triple A comme Fallout: New Vegas ou Just Cause 4. Bon, cette semaine (du moins jusqu’au 19 octobre), la boutique offre deux mineurs, à savoir Blazing Sails et Q.U.B.E, mais dès jeudi, les joueurs pourront notamment récupérer le jeu d’horreur The Evil Within.