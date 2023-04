Pas de Mondiaux de natation pour le triple champion olympique Adam Peaty

Le Britannique Adam Peaty, souffrant de troubles psychologiques, n’a pas été retenu dans la sélection de Grande-Bretagne pour les Championnats du monde de natation, qui auront lieu du 14 au 30 juillet au Japon.

"Notre priorité est de lui assurer notre soutien entier dans sa quête d’un retour complet à la compétition" a déclaré la Fédération britannique de natation à BBC Sport, sans évoquer de date. Le mois dernier, le nageur de 28 ans avait annoncé être en proie à des problèmes de santé mentale ces dernières années."Je suis fatigué, je ne suis pas moi-même et je ne prends plus de plaisir à pratiquer le sport que j’ai pratiqué depuis plus d’une décennie" avait-il déclaré sur un réseau social après s’être retiré des championnats nationaux.

Peaty espère toujours revenir afin de défendre aux Jeux olympiques de Paris en 2024 ses titres olympiques conquis à Tokyo en 2021 sur 100 m brasse et sur le relais 4x100 m quatre nages. Il avait également été sacré champion olympique du 100 m brasse aux JO de Rio en 2016. En mai dernier, le brasseur avait été victime d’une fracture à un pied à l’entraînement, qui l’avait, déjà, privé des Mondiaux de Budapest en juin 2022. Il avait pu revenir à temps pour disputer en août les Jeux du Commonwealth à Birmingham, en Angleterre. Il y avait subi sa première défaite en huit ans sur le 100 m brasse, ne terminant que quatrième, avant de remporter deux jours plus tard le 50 m brasse.