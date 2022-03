Pas de mesures de sécurité supplémentaires pour les Laetare de Stavelot, Welkenraedt et Tilff

A Stavelot, les Blancs Moussis seront de sortie ce dimanche mais selon une formule légère: pas de cortège et pas de char mais plutôt une promenade des Blancs Moussis et quelques groupes musicaux qui s'achèvera par un rondeau des Blancs Moussis.

Là aussi, tout le monde a en mémoire la tragédie de Strepy-Bracquegnies et la folle course de cette voiture qui a tué 6 personnes lors d'un ramassage de gilles. A Stavelot, on n'a cependant pas renforcé le dispositif de sécurité. C'est le même que d'habitude.

Stavelot: "Avant la tragédie, nous avions déjà l'intention de bloquer la ville"

"Même avant que ne se déroule cette tragédie, nous avions la semaine passée l'intention de bloquer la ville le samedi soir ainsi que le dimanche après-midi en soirée" explique Thierry de Bournonville, le bourgmestre de Stavelot. "Nous avions quand même l'impression que certains voulaient faire le lundi du Laetare comme il se fait sur un Laetare normal, donc vis-à-vis de ça, nous avons également décidé le lundi de bloquer les entrées de la ville à partir de 17 heures jusqu'à une heure du matin."

Pour bloquer la ville, des barrières vont être installées, comme le précise le bourgmestre: "Depuis les menaces d'attentats, lors de rassemblements de foules, notre service travaux a construit des barrières infranchissables, des barrières avec code, ce sont des barrières que nous mettons dans le cas d'un Laetare normal ou d'une manifestation exceptionnelle, de manière à éviter les intrusions intempestives de voiture bélier et autres."

Welkenraedt: "Tout le circuit qu'emprunte le cortège est fermé à la circulation"

Deux autres Laetare vont se dérouler ce week-end en province de Liège: samedi après-midi, le cortège à Welkenraedt sera aussi allégé avec 40 groupes seulement. Et il n'y aura pas non plus de mesures de sécurité supplémentaires: le parcours sera fermé à toute circulation bien avant le cortège, comme le souligne Jean-Luc Nix, le bourgmestre: "Tout le circuit qu'emprunte le cortège est fermé à la circulation, donc aucun véhicule ne sera toléré au niveau du circuit qu'emprunteront les chars de carnaval. On a aussi un véhicule devant, une voiture ouvreuse, et à l'arrière, on a trois balayeuses qui terminent le cortège pour balayer et donner un coup de propre à la ville après le passage du cortège. Et à l'arrière de ces trois balayeuses -qui font quand même écran-, il y encore un deuxième véhicule avec un gyrophare. Il faut savoir aussi qu'ils empruntent sur une longueur de 500 mètres à peu près la rue Mitoyenne, mais la Mitoyenne est fermée également. Il y a des policiers des deux côtés de la rue."

Les carrefours avec les rues adjacentes qui donnent sur le parcours sont aussi protégées: "Tous les carrefours sont protégés par des barrières Nadar et par des signaleurs qui sont tous équipés d'une radio s'il y avait un souci."

Tilff: "Le site est fermé avec des blocs de béton et des contrôles de police aux entrées"

Pour le Laetare de Tilff enfin, le dispositif reste également inchangé ce dimanche par rapport aux années précédentes, avec notamment des blocs de béton à toutes les entrées du parcours. "Le Laetare est bien maintenu, ce sera une version light, mais il est quand même important de dire que même pour une version light, les conditions de sécurité qui étaient prévues étaient les conditions habituelles pour le carnaval" explique Steve Metelitzin, échevin du Folklore de la commune d'Esneux, "c'est-à-dire des conditions assez élevées avec un site totalement fermé, avec les entrées du site contrôlées par la police, avec des blocs de béton qui empêchent les voitures béliers de passer les barrages. Le niveau de sécurité de l'événement était donc déjà assez élevé et nous permet de le maintenir en confiance pour ce dimanche".