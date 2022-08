Pas de médaille pour les relais belges sur le 4x100m mais une immense fierté… et une ambition dévorante

Du bonus et que du bonus. Qualifiés (avec brio) pour la finale du relais 4x100m, les Belgian Falcons ont fini à la 6e place avec un chrono de 39.01.

Parfaitement partis, les Belges ont malheureusement perdu un peu de temps lors du 2e passage de relais. Un débours de quelques secondes finalement rédhibitoire dans ce genre de course où chaque détail compte. 5e temps en série, le relais belge perd donc une petite place mais l’essentiel est évidemment ailleurs pour les Belges, incapables de placer une équipe en finale d’un relais 4x100 depuis 1978.

"On est vraiment à notre place" analyse Robin Vanderbemden, au micro de David Bertrand. "Toutes les équipes ont fini la course donc on finit 6e à la régulière. On peut être super fier ce soir. L’objectif c’était de se qualifier pour le World Relay. On essaie de rentrer dans le système et à partir de là on essaiera d’aller le plus loin possible. Ici on fait 6e, on veut toujours plus mais c’est magnifique. La différence avec le relais 4x400 ? Sur le 4x400, il y a plein de gens d’expérience qui m’encadrent. Ici, c’est moi qui encadre les jeunes, c’est un nouveau rôle, j’adore."

En pleine bourre après une semaine globalement réussie, les Falcons confirment qu’on devra sans doute compter sur eux dans le futur. Et que, derrière les inoxydables Tornados, le sprint belge a de la ressource.