Pas de médaille mais un meilleur résultat égalé : les Cheetahs terminent 5e de la finale du 4x400m

Chez les hommes, ce sont, sans surprise, les Etats-Unis qui l’ont emporté. Vainqueurs de 8 des 9 derniers titres mondiaux, les Américains ont encore surdominé la course ce dimanche soir. En tête dès le premier passage de témoin, le relais étatsunien (Hall, Norwood, Robinson, Benjamin) n’a même pas laissé une once d’espoir à la concurrence, s’imposant avec plusieurs longueurs d’avance. Derrière, petite surprise puisque c’est le quatuor français qui prend la médaille d’argent et sauve donc les Mondiaux difficiles des Bleus à Budapest. La troisième marche du podium est pour le Royaume-Uni qui devance une décevante équipe jamaïcaine, que beaucoup voyaient médaillée d’argent.