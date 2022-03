Pas de Laetare traditionnel ce dimanche à Stavelot, mais les Blancs Moussis seront bien de sortie

Ça aura la couleur du Laetare, ça aura l'ambiance et la musique du Laetare, mais dimanche à Stavelot, ce ne sera pas le Laetare. Les Blancs Moussis seront bien de sortie, accompagnés de sociétés de musique et de plusieurs groupes locaux. Ils animeront les rues de la cité mais sans aucun char ni de chars souffleurs de confettis.

On est 400, et on attend que ça

Mais pour les Blancs Moussis, l'essentiel est d'enfin ressortir leur beau costume blanc de moine, la capuche et le long nez après deux ans de disette. "C'est quelque chose qui est attendu par tous les Blancs Moussis" se réjouit l'un d'eux, Philippe, surnommé Bedo, Monsieur confettis. "On est 400, et on attend que ça. Tous les Stavelotains, qu'ils soient folkloriques ou pas, attendent ça".

Car trois ans sans Laetare ni Blancs Moussis, ça faisait un grand vide: "On a eu des moments déprime, on ne pensait jamais vivre ça" confie Philippe.

Des retrouvailles, après deux ans d'absence

Et ce dimanche, les Blancs Moussis seront nombreux dans les rues de Stavelot: "Jusqu'à maintenant, on a un peu répertorié les présences, et entre 200 et 250 ont répondu, plus tous ceux qui viennent d'office car ils pensent qu'ils ne doivent pas s'inscrire."

Des Blancs Moussis qui sont heureux de se retrouver, comme le souligne Philippe: "On est une vingtaine à travailler au local en lui-même, mais les 380 autres, on ne les a plus fréquentés, ou très peu. Ce sont donc des retrouvailles."

Dimanche, ce ne sera toutefois pas vraiment le Laetare officiel, mais plutôt une animation de ville, qui se terminera par le traditionnel rondeau.