Pas de krach immobilier en Belgique malgré la hausse brutale des taux d'intérêt

Une grande banque belge tablait l'année dernière sur une chute des prix de l'immobilier au second semestre 2022. C'est tout le contraire qui se déroule, car les statistiques, pour le premier semestre 2023, montrent que les prix font de la résistance en Belgique. C'est assez étonnant car la Banque centrale européenne a augmenté rapidement et très fortement les taux d'intérêt en Europe. Et on aurait pu s'attendre à une sorte de vases communicants entre la hausse des taux d'intérêt et une baisse relativement brutale des prix de l'immobilier en Belgique et ailleurs. Mais ce n'est pas, ou en tout cas pas encore, le cas chez nous.

D'abord cette résistance s'explique par le fait qu'un bien immobilier n'est pas l'équivalent d'une action ou d'une obligation. On n'achète pas ou vend sur un coup de tête. L'immobilier sert à la fois de logement et d'épargne. Donc quand les taux d'intérêt augmentent et que les prix devraient baisser, ces derniers ne baissent pas autant qu'il le faudrait. Car les vendeurs potentiels font de la résistance. Ils ont en tête un prix et ils n'en démordent pas. Ils ne veulent pas brader leurs biens au nouveau prix attendu par le ou les acheteurs.

S'il y a bien un actif qui est ultra sensible à la hausse des taux d'intérêt, c'est l'immobilier. Il y a même un effet de levier négatif. En effet, une hausse des taux d'intérêt de 1 % correspond souvent à une hausse de la mensualité de 10 %. Autrement dit, le pouvoir d'achat immobilier des Belges, mais plus globalement des ménages un peu partout dans le monde, a fortement baissé suite à ces hausses de taux d'intérêt. Il n'y a donc pas pour le moment de crash de l'immobilier, pour la simple raison que dans la situation actuelle, la baisse des prix est remplacée par plutôt la baisse des transactions