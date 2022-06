Побратимства між Брюсселем і Москвою не буде | Pas de jumelage entre Bruxelles et Moscou

Місто Брюссель вирішило не підтверджувати своє побратимство з містом Москвою. Обранець Брюсселя Матіас Ванден Борре звернувся до міста Брюсселя з проханням "розірвати" побратимство, укладене з містом Москвою у 1978 році. Цей обранець бажає укласти новий контракт з містом Києвом в Україні. За словами Матіаса Вандена Борре, це більш офіційний спосіб продемонструвати підтримку Брюсселем столиці України. "Цей рух простий і зрозумілий: це політичний сигнал Росії, сказати Москві, що ми не терпимо агресії і війни в Україні", - пояснив Матіас Ванден Борре під час міської ради. "Це може бути перший сигнал у великій серії".

Але насправді: "Це правда, що побратимство існує з 1978 року, але воно ніколи не було активовано", – відповів мер Брюсселя Філіп Клоуз.

Міський голова відвідав Київ на початку травня. З цієї нагоди місія на чолі з Брюсселем дозволила доставити три тонни медичного обладнання та дві машини швидкої допомоги, надані Брюссельською пожежною командою. Філіпа Клоуз також прийняв його колега, мер української столиці Віталій Кличко. Фінансова допомога була надана в рамках боротьби з сексуальним насильством під час війни. У програмі також культурні обміни з виставками, запланованими в Брюсселі.

La Ville de Bruxelles a décidé de ne pas confirmer son jumelage avec la ville de Moscou. Un élu bruxellois, Mathias Vanden Borre, a demandé à la Ville de Bruxelles de "briser" le jumelage conclu avec la ville de Moscou en 1978. Cet élu souhaite nouer un nouveau contrat avec la ville de Kiev en Ukraine. Selon Mathias Vanden Borre, il s’agit de montrer de manière plus officielle le soutien de Bruxelles à la capitale de l’Ukraine. "Cette motion est simple et claire : c’est un signal politique vers la Russie, vers Moscou pour dire que nous ne tolérons pas l’agression et la guerre en Ukraine", a expliqué Mathias Vanden Borre lors du conseil communal. "Ce peut être le premier signal d’une série."

Mais en réalité, " Il est vrai qu’un jumelage existe depuis 1978 mais celui-ci n’a jamais été véritablement activé ", a répondu le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close. Le bourgmestre a visité Kiev au début du mois de mai. A cette occasion, la mission menée par Bruxelles a permis la livraison de trois tonnes de matériel médical et deux ambulances, fournies par les pompiers de Bruxelles. Philippe Close avait également été reçu par son homologue, le maire de la capitale ukrainienne Vitaly Klitschko. Une aide financière a été fournie dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles en temps de guerre. Des échanges culturels sont également au programme avec des expositions prévues à Bruxelles.