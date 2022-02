"Pas de guerre s’il vous plaît" : le message de Rublev après sa victoire en demi-finale à Dubaï

L’invasion de l’Ukraine par la Russie est au centre de toutes les discussions, et le sport n’y échappe pas. De nombreux sportifs russes ont déjà exprimé leur désaccord quant à la guerre menée par Vladimir Poutine et Andrey Rublev fait partie de ceux-ci.

En conférence de presse après sa victoire en quart de finale à Dubaï face à Mackenzie McDonald, le Russe avait expliqué à quel point le tennis passait au second plan : "Vous vous rendez compte à quel point c’est important d’avoir la paix dans le monde, de se respecter quoi qu’il arrive, d’être unis. Il s’agit de prendre soin de notre Terre et les uns des autres. C’est la chose la plus importante".

Après sa victoire en demi-finale face à Hubert Hurkacz (3-6, 7-5, 7-6 (7/5)), Rublev a à nouveau affiché un message de paix lorsqu’il lui a été demandé de signer la caméra, comme le font habituellement les vainqueurs. Le Russe a inscrit sur la caméra "Pas de guerre, s’il vous plaît".