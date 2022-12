Pas de Giro pour Lotto-Dstny en 2023, une première depuis… 2000

L’information a été dévoilée par nos confrères du "Het Laatste Nieuws" ce lundi et confirmée dans la foulée par Kurt Van De Wouwer, nouveau directeur sportif de Lotto-Dstny (anciennement appelée Lotto-Soudal). Pour la première fois depuis 2000, la formation belge ne sera pas au départ du Giro.

"Nous refuserons la wild-card pour le Giro, Tirreno-Adriatico, le Tour du Pays basque et le Tour Down Under cette année", a déclaré Van De Wouver dans les colonnes du quotidien flamand.

Reléguée en deuxième division (Pro Tour) pour la saison 2023, l’équipe belge, qui dispose d’une invitation automatique pour toutes les courses World Tour, a décidé de privilégier les plus petites courses, comme l’a expliqué le directeur sportif de Lotto-Dstny : "Nous avons maintenant le luxe de décider de notre propre programme. Nous voulons marquer des points dans des plus petites courses pendant cette période. De plus, disputer trois Grands Tours n’est pas un cadeau pour une équipe avec beaucoup de jeunes. Nous voulons être prêts à 100% pour le Tour de France".

En faisant l’impasse sur le 106e Tour d’Italie, la Lotto-Dstny espère décrocher des points plus facilement sur des courses comme les 4 jours de Dunkerque ou le Circuit de Wallonie, qui se disputeront en même temps que le Giro.