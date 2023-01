Pas de Giro, mais bien Milan-Sanremo et les Strade Bianche pour Lotto Dstny

Comme attendu, Lotto Dstny ne disputera pas le Tour d’Italie cette année. La formation belge sera au départ de deux classiques italiennes, les Strade Bianche et Milan-Sanremo. RCS Sport a dévoilé jeudi les noms des équipes invitées sur les courses qu’elle organise.

Lotto Dstny a droit automatiquement à une 'wildcard' pour les trois Grands Tours en tant que l’une des deux premières équipes au classement du ProTeam. Mais après avoir perdu sa licence WorldTour, la formation belge préfère s’aligner sur de plus petites épreuves organisées en même temps que le Giro afin de récolter un maximum de points.

TotalEnergies, l’équipe du triple champion du monde Peter Sagan, a tenu le même raisonnement. Eolo-Kometa, Green Project-Bardiani CSF-Faizané, Israël-Premier Tech et Corratec héritent ainsi des invitations pour le 106e Giro, qui s’élancera le 6 mai des Abruzzes pour arriver à Rome le 28 mai.

Lotto Dstny participera bien aux Stade Bianche le 4 mars et à Milan-Sanremo le 18 mars. L’équipe belge fera par contre l’impasse sur Tirreno-Adriatico (6-12 mars). Eolo-Kometa, Green Project-Bardiani CSF-Faizanè, Israel-Premier Tech, Q36.5, TotalEnergies et Tudor ont reçu une wildcard pour les Strade Bianche, Tirreno-Adriatico et Milan-Sanremo.

En ce qui concerne la 'Course des deux mers', l’équipe Corratec récupère l’invitation que pouvait recevoir Lotto Dstny.