Pas de funérailles d’Etat pour le cardinal Pell

Le cardinal George Pell décédé mercredi à Rome n’aura pas des funérailles d’Etat dans son pays, l’Australie. Daniel Andrews, le ministre-président de l’Etat de Victoria, où était né le prélat, a en effet explicitement écarté cette possibilité.

Le cardinal George Pell, ancien haut responsable de l’Eglise catholique, qui avait été accusé de violences sexuelles en Australie puis blanchi, est mort à l’âge de 81 ans. George Pell, qui fut secrétaire à l’Économie du Vatican et était alors considéré comme le bras droit du pape François, avait été condamné à six ans de prison en 2019 pour viols et agressions sexuelles sur deux enfants de chœur dans les années 1990 à Melbourne.