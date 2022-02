Pas de F1 à Spa Francorchamps 2003 : la sortie de piste d’Ecolo

Mais, les défenseurs du circuit ont un espoir. Que la FIA, la fédération accepte d’organiser le grand prix malgré l’interdiction de la pub tabac. Trois mois plus tard, à Londres. Dans une salle de presse bondée de journalistes, Bernie Ecclestone, le patron de la F1 et Max Mosley, le patron de la fédération, annoncent le programme pour l’année 2003. Francorchamps est puni. Et ne figure pas au programme. Max Mosley l’annonce brutalement.

Ecolo est accusé par les autres partis et une bonne partie de la presse d’avoir sacrifié le grand prix au nom de son idéologie. Le journal la Dernière heure ira même jusqu’à organiser une distribution gratuite d’autocollants, “sauvons Francorchamps” à coller à l’arrière des voitures.

L’opinion publique semble se retourner. Les sondages sont mauvais pour les verts. Les trois autres partis francophones comprennent qu’ils ont un coup à jouer pour les élections qui doivent se tenir dans quelques mois. Alors PS et MR s’organisent pour appuyer là où ça fait mal. Il s’agit de sauver les autres grands prix, en 2004, 2005 et 2006. L’idée est toujours de repousser la loi tabac, et la réponse d’Ecolo est toujours la même, la santé avant le grand prix. Cette posture "de principe" suscite des réactions ouvertement hostiles au sein de la majorité. Dans le débat dominical de Mise au point l’écologiste bruxelloise Evelyne Huytebroeck est face au sénateur Libéral liégeois Philippe Monfils qui traite les verts de talibans.

Le piège se referme sur ÉCOLO. Car reporter de 4 ans l’interdiction de la pub n’apparaît pas une concession majeure pour sauver le grand prix. Ecolo s’enferme dans une image de fermeté. Le 10 décembre s’annonce le dernier acte. C’est la séance plénière du parlement. La dernière possibilité pour sauver le grand prix. Ecolo est le seul parti francophone à voter contre la dérogation. Les parlementaires francophones s’en donnent à cœur joie. Ecolo n’est pas seulement isolé, il est aussi humilié et attaqué de toute part. Les relations au sein des différents gouvernements tournent au vinaigre. Les verts quitteront d’ailleurs le gouvernement fédéral quelques semaines plus tard à propos d’un autre dossier ou ils se sont retrouvés isolés, le survol de Bruxelles. Aux élections de 2003 Ecolo va perdre plus de la moitié de ses voix. 250.000 votes perdus. Pour les verts, Francorchamps a été une morne plaine. Un Waterloo politique qu’ils n’oublieront jamais.

