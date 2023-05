Pas de F-16 belges en Ukraine : "Pour le moment, nous en avons besoin", affirme la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder

Des formations pour les pilotes ukrainiens, oui, mais pas de F-16 belges fournis à l’Ukraine pour se défendre face à l’envahisseur russe. Ludivine Dedonder, ministre fédérale de la Défense, assume son choix sur les antennes de Matin Première.

"On ne peut pas modifier le fait que l’on doit protéger notre propre espace aérien, celui des Pays-Bas et du Luxembourg", explique Ludivine Dedonder. "On ne peut pas non plus modifier le fait que nous devons contribuer à la défense collective et à la protection de l’espace aérien des pays de l’OTAN."

Une question de timing

Pour la ministre de la Défense, "c’est une question de timing." Et de prendre l’exemple de nos voisins néerlandais qui changent plus tôt que nous leur flotte d’avions de chasse. "Nous faisons partie d’une coalition. Les Pays-Bas, par exemple, vont recevoir leurs F-35, les nouveaux avions de chasses, avant la Belgique. Ils vont donc pouvoir envoyer leur F-16 au préalable."

En 2025, la question pourrait éventuellement se poser

Chez nous, "nos premiers F-35 vont arriver en Belgique à partir de 2025. À ce moment-là, la question pourrait éventuellement se poser. Mais pour le moment, nous avons besoin de nos F-16."