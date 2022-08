Pas de duel entre Lukaku et De Ketelaere? Blessé à l’entraînement, Big Rom' pourrait manquer le derby milanais

Coup dur pour Romelu Lukaku et l’Inter Milan ! Le meilleur buteur de l’histoire des Diables Rouges s’est blessé à l’entraînement ce dimanche matin. Selon La Gazzetta dello Sport, le Belge aurait ressenti une douleur à la cuisse gauche.

Lukaku serait d’ores et déjà forfait pour la rencontre de mardi face à Cremonese, à l’occasion de la 4e journée de Serie A. Si le Belge doit encore réaliser des examens pour connaître la gravité exacte de sa blessure, il se murmure qu’il devrait également louper le Derby de la Madonnina, entre l’AC et l’Inter, qui aura lieu samedi prochain. Nous devrions alors attendre le mois de janvier pour assister à un duel entre le roi Lukaku et le prince Charles De Ketelaere.