Pas de dossier judiciaire contre les parents qui ont laissé leurs bambins seuls aux abords de la piscine de Plopsaqua

C’était dimanche. Un bébé de 10 mois et un enfant de 2 ans et demi, fiévreux étaient retrouvés par le personnel de Plopsaqua Hannut abandonnés semble-t-il en pleine chaleur au milieu d’un tas de sacs à dos.

Des ambulances ont emmené les enfants vers l’hôpital. Les parents n’étaient pas très loin. Ils ont été interpellés et ils ont expliqué avoir toujours gardé leurs enfants à portée de vue. Ils disposaient aussi semble-t-il de nourriture et de quoi leur donner à boire.

Pour le parquet de Liège, il n’y a donc pas matière à ouvrir un dossier judiciaire. Cela s’apparente plutôt à de la négligence.

Les parents ont donc pu regagner leur domicile.

Par contre le dossier a été transmis à la section jeunesse du parquet de Bruxelles d’où est originaire la famille pour un suivi social. Une enquête des services sociaux devra déterminer s’il faut ou non prendre des mesures de protection vis-à-vis de ces enfants.