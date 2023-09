Pas de DLC pour "The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom"

Après s’être vendu à plus de 18 millions d’exemplaires, "The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom" a su captiver et continuer l’engouement des fans après un Breath of the Wild déjà époustouflant. Mais les développeurs de Tears of the Kingdom l’ont annoncé il y a peu : il n’y aura pas de DLC pour cet opus.