"Pas de dialogue avec la Russie avec une arme sur la tempe", affirme Alexander De Croo en Estonie

L'ensemble de l'opération a gagné en importance au cours des derniers mois en raison du renforcement des troupes russes en Ukraine et au Belarus et de la menace d'invasion de l'Ukraine. Lors de la visite du Premier ministre De Croo et de la Première ministre estonien Kallas, les tensions actuelles ont donc figuré en première place des échanges.

"La présence belge ici est un signe de la dissuasion conjointe des pays de l'OTAN", a déclaré Mme Kallas, qui a largement remercié la Belgique pour ses efforts. "La Russie a rassemblé plus de 100.000 soldats à sa frontière avec l'Ukraine et plus de 30 000 au Belarus. Il s'agit du grand déploiement depuis la guerre froide et nous ne voyons pas encore de signes de désescalade. Nous devons continuer à dissuader la Russie".

Kallas et De Croo s'accordent à dire que l'initiative doit maintenant venir de la Russie et qu'à terme, un véritable dialogue doit être engagé. "Mais cela ne peut se faire avec un pistolet sur la tempe", ont-ils tous deux déclaré.