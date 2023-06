Pas de dernier Tour de France pour Greg Van Avermaet, "très déçu" d'être absent de la sélection AG2R

L'équipe AG2R-Citroën a publié lundi sa sélection pour le Tour de France, qui s'élancera samedi de Bilbao. On y trouve deux Belges, Oliver Naesen et Stan Dewulf, mais pas Greg Van Avermaet, qui n'aura donc pas l'occasion de disputer une dernière Grande Boucle avant de pendre son vélo au clou en fin de saison.

L'Ouest-flandrien, qui a prévu de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison, a regretté la décision de son équipe auprès de nos confrères de Sporza. "C'est une grosse déception pour moi, surtout car je savais que c'était ma dernière chance de disputer le Tour de France. Cette perspective me motivait beaucoup (...) Je me sentais bien et j'espérais que sur base de mon palmarès, mon expérience et mon passé, je pouvais faire partie de cette sélection.3

L'Australien Ben O'Connor, 4e du Tour en 2021, sera le leader de la formation française, qui a également retenu l'Autrichien Felix Gall, révélation du récent Tour de Suisse, et les Français Clément Berthet, Benoît Cosnefroy, Aurélien Paret-Peintre et Nans Peters.

"Nous prendrons le départ du Tour de France à Bilbao avec de belles ambitions pour notre leader Ben O'Connor. Sa troisième place sur le Critérium du Dauphiné confirme qu'il fait partie des meilleurs grimpeurs au monde", déclare Vincent Lavenu, le manager d'AG2R-Citroën, dans un communiqué.