Pas de décision sur le renouvellement du glyphosate : pourquoi l’Europe a-t-elle botté en touche ?

Pour l’eurodéputée Ecolo Saskia Bricmont, c’est une demi-victoire. "Le résultat de ce vote est un soulagement mais ce n’est qu’une étape. L’objectif, c’est de ne pas renouveler l’autorisation du glyphosate. Il reste encore de nombreux Etats à convaincre avant le prochain vote, courant novembre". Ce sera compliqué. Le résultat de ce vendredi montre que seuls trois Etats ont voté contre le renouvellement de l’herbicide (Autriche, Croatie et Luxembourg). Il faudra convaincre ceux qui se sont abstenus (France, Allemagne, Bulgarie, Belgique, Pays Bas et Malte) de s’opposer à la proposition de la Commission, voire de convaincre les Etats, qui aujourd’hui se sont exprimés en faveur, de changer leur position. Saskia Bricmont veut y croire. "L’annonce cette semaine de la décision du Fonds d’indemnisations des victimes de pesticides en France de reconnaître la causalité entre l’exposition au glyphosate et la grave malformation d’un jeune garçon alors dans le ventre de sa mère peut les faire changer d’avis", espère l’eurodéputée écologiste.