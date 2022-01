Pas de décision des bourgmestres de la Botte du Hainaut sur le distributeur d'électricité

Les bourgmestres des six communes de la Botte du Hainaut concernées par le choix d'un futur gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, ont postposé lundi de quelques jours la décision qu'ils doivent prendre dans ce dossier et ont demandé à rencontrer d'ici là les responsables de l'Association intercommunale d'électricité du Sud du Hainaut (AIESH) et d'Ores, les deux opérateurs qui se sont portés candidats.

Les bourgmestres souhaitent recevoir des informations complémentaires quant aux offres qui leur ont été transmises et approfondir quelques aspects au centre de leur décision, comme la capacité des opérateurs à faire face aux défis de demain en matière d'électricité et leur façon de répondre à la hausse du coût de la facture énergétique.

Les bourgmestres en question proviennent des communes de Chimay, Momignies, Couvin, Sivry-Rance, Beaumont et Froidchappelle. Les six communes sont actionnaires de l'AIESH, un des derniers "petits" distributeurs d'électricité actifs en Wallonie, à côté d'opérateurs plus "gros" comme Ores ou Resa.