Pas de dates reprogrammées pour Rage Against The Machine

"Cela fait maintenant trois mois depuis Chicago, et je regarde toujours ma jambe d’un air perplexe…" écrivait alors le frontman pour expliquer les raisons de cette annulation. "J’attendais depuis deux ans après la pandémie, espérant pouvoir revivre en tant que groupe, et poursuivre le travail que nous avons démarré il y a presque 30 ans. On a répété, on s’est entraînés, réconciliés et travaillés dur pour revenir."

"Puis après un demi-concert, mon tendon se déchire. J’avais l’impression que c’était une mauvaise blague que l’univers m’avait faite. Et à l’heure d’écrire ces lignes, je me rends compte que c’est juste une mauvaise circonstance. Juste un moment foutu en l’air."

"Malheureusement, c’est une période qui requiert beaucoup de travail et de guérison. J’ai une grave déchirure au tendon d’Achille gauche et seulement 8% de mon tendon est resté intact. Et même cette partie a été gravement compromise."

"Ce n’est pas simplement une question de pouvoir jouer à nouveau, mais cela s’étend aux fonctionnalités de base pour avancer. C’est pourquoi j’ai pris la décision douloureuse et difficile d’annuler les spectacles restants de notre tournée nord-américaine de 2023."

"Je déteste annuler des concerts. Je déteste décevoir nos fans. Vous avez tous attendu si patiemment de nous voir et cela ne m’a jamais échappé. Je ne prends jamais cela pour acquis. Pour vous, j’ai la gratitude et le respect ultimes."

"À mes frères Tim, Brad et Tom ; à El P, Killer Mike, Trackstar et à toute l’équipe de RTJ ; à tous les membres de notre équipe de production : techniciens, cuisiniers, chauffeurs, assistants, équipe de sécurité, à tous ceux qui ont fait les émissions jusqu’à présent possible, je vous envoie tout mon amour et mon respect. J’espère vous voir très bientôt."

En décembre dernier, on apprenait aussi que le bassiste, Tim Commerford, était atteint d’un cancer de la prostate : "J’ai fait plusieurs tests de dépistage sur un an et demi et on a découvert, après une biopsie, que j’avais un cancer. Ils ont donc décidé d’enlever la prostate. Au début, comme on tenait tout cela à l’oeil avec les tests, je me suis dit que ce n’était pas grave. Et je m’en veux de ne pas m’être inquiété davantage. J’aurais dû prendre cela plus au sérieux", avait-il alors déclaré