Pas de danse, masques et haie d’honneur : le retour "triomphal" des Néerlandais à leur hôtel

Les Pays-Bas ont pris la mesure des États-Unis et poursuivent donc leur route dans cette Coupe du monde 2022. Après leur qualification pour les quarts de finale, les Oranje ont eu droit à un retour triomphal au St. Regis Doha.



L’établissement 5 étoiles situé sur la baie de Doha avait mis les petits plats dans les grands pour accueillir Memphis Depay and co. Les employés ont carrément fait une haie d’honneur aux joueurs en agitant des drapeaux aux couleurs de la sélection. Au rythme de Waka Waka de Shakira, les Oranje ont effectué quelques pas de danse cachés derrière des masques à leur effigie.



Même Louis van Gaal, smartphone en main, s’est prêté au jeu et a profité du moment. Le Pélican avait visiblement retrouvé le sourire après ses déclarations critiques en conférence de presse. "On menait 2-0, avec deux buts fantastiques. Le premier est une splendeur et montre bien la dynamique collective. Un but d’équipe. Mais nous avons souffert en première mi-temps, été souvent privés de ballon et ce n’est pas acceptable au Mondial. Si on joue comme ça contre les meilleures équipes, ça ne va pas le faire…", avait-il dit.



Une fois son message transmis, il a laissé retomber la pression. Le grand défi face à l’Argentine de Messi n’est programmé qu’en fin de semaine.