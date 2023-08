Avec une équipe en super forme et une Cynthia Bolingo au sommet de son art, la question se pose : les Cheetahs vont-elles laisser leur numéro une, 5e mondiale du 400m au repos ? "A vrai dire, il ne faut pas prendre de risque", explique la coach des Cheetahs Carole Bam. "Comme depuis le début du projet, pour nous, le plus important c’est d’arriver d’abord en finale donc il faut mettre le paquet en séries. Mais est-ce que je vais mettre Cynthia ? On va voir, elle avait reçu une injection pour son mollet après la demi-finale, hier ça allait mais ça a un peu réagi ce matin donc on verra. Mais normalement, on mettra la bonne équipe si tout va bien".

Le doute persiste quant à la participation de Cynthia Bolingo pour les séries. La Bruxelloise n’a pas ménagé ses efforts, elle qui a déjà couru trois courses sur la piste hongroise : "Je sens que mes jambes sont entamées après trois courses mais ça va. Je suis prête à aller au combat dès les séries car on ne peut pas prendre trop de risques. Physiologiquement parlant, je sens que je suis épuisée car j’ai eu trois courses en individuel intenses mais psychologiquement, je sens que ces trois courses m’ont donné beaucoup de confiance et je sens qu’avec les Cheetahs, on peut vraiment faire quelque chose de bien".