Pas de Coupe du Monde pour l'Italie, éliminée par la Macédoine du Nord à la surprise générale !

L'Italie ne participera pas à la Coupe du Monde 2022 cet automne au Qatar : la Squadra Azzurra a été éliminée à la surprise générale par la Macédoine du Nord (0-1) ce jeudi soir au Stadio Renzo Barbera de Palerme en demi-finale des barrages.

Malgré une domination insolente avec, notamment, plus de 30 (!) occasions manquées, l'Italie n'a pas réussi à tromper la vigilance du portier macédonien Stole Dimitrievski.

Et dans les arrêts de jeu de cette rencontre à sens unique, Aleksandar Trajkovski, qui a joué en Belgique (Zulte Waregem et Malines), mais aussi à... Palerme, a trompé Gianluigi Donnarumma et offert la finale des barrages aux Macédoniens (92' 0-1).

Ces derniers se déplaceront au Portugal (qui a de son côté battu la Turquie 3-1) mardi prochain avec, pour enjeu, un ticket pour la Coupe du Monde 2022.

Pour la première fois de son histoire, l'Italie, Championne d'Europe en titre, va donc manquer un deuxième Mondial consécutif. Il y a un peu plus de quatre ans, c'est la Suède qui avait privé la Squadra Azzurra de la Coupe du Monde en Russie.