Pas de brassard "One Love" à la Coupe du monde féminine ? La FIFA prône le dialogue après une 1ère controverse

L’interdiction par la FIFA de porter le brassard One Love pendant la Coupe du monde au Qatar avait fait grand bruit. Et l’histoire pourrait bien se répéter lors de la Coupe du monde féminine qui se déroule cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande. "La FIFA nous a informés qu’elle souhaitait que toutes les nations participantes portent le brassard de capitaine de la FIFA avec la campagne de la FIFA", a expliqué Maika Fischer, la team manager de la sélection allemande au quotidien Bild. Pas question donc d’afficher un brassard arc-en-ciel ou le brassard One Love.

La fédération allemande de football (DFB) a tenté de demander une dérogation, mais celle-ci aurait immédiatement été refusée par la FIFA et la situation sera donc similaire à la Coupe du monde masculine. Aucune capitaine ne sera autorisée à porter un brassard arc-en-ciel, même si les sanctions n’ont pas encore été annoncées en cas de désobéissance.

Une situation étonnante puisque lors de l’Euro l’été dernier, Alexandra Popp, la capitaine de l’Allemagne et Leah Williamson, capitaine anglaise, avaient porté un brassard arc-en-ciel durant la compétition. La fédération allemande avait été autorisée à enregistrer le brassard avant le tournoi et l’UEFA l’avait approuvé.

Alexandra Popp arbore d’ailleurs le brassard arc-en-ciel depuis un certain temps et continuera à le porter dans les matchs internationaux jusqu’à la Coupe du monde. "Nous portons toujours le brassard arc-en-ciel dans nos cœurs. Nous sommes en échange avec d’autres nations pour trouver des solutions communes sur la façon dont certains messages peuvent être transportés", a insisté la sélectionneuse Martina Voss-Tecklenburg.

La fédération allemande a avoué à Bild qu’elle n’allait pas aller au bras de fer pour pouvoir porter le brassard One Love à tout prix : "Nous en sommes restés à porter le brassard de la FIFA lorsqu’il y a une consigne stricte de la FIFA. Aussi parce que l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont des pays LGBTQ + friendly et qu’un signe n’est pas aussi impératif que cet hiver au Qatar".

De son côté, la FIFA a réagi sur Twitter en expliquant que la question avait été abordée lors d’un séminaire et qu’elle "souhaite réitérer qu’aucune décision n’a été prise concernant les brassards". Tout en indiquant qu’elle s’engageait "à poursuivre le dialogue avec les joueurs et les associations membres".