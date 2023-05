Pas de Belge en finale du Concours Reine Elisabeth 2023 Chant, voici les 12 finalistes

La finale du Concours aura lieu du jeudi 1er au samedi 3 juin à Bozar, tous les soirs à 20h.

Chaque soir, le public entendra 4 finalistes. Chacun des 12 finalistes interprétera trois à six pièces de son choix dans minimum

deux langues différentes (environ 20 minutes de musique). Ces pièces doivent être différentes des pièces présentées en demi-finale et doivent contenir au moins un air d’opéra. C’est l’Orchestre symphonique de la Monnaie qui les accompagnera, sous la direction d’Alain Altinoglu.

Et le samedi 3 juin, vers minuit, nous découvrirons en direct le palmarès des lauréats, et pour rappel, seuls les 6 premiers lauréats sont classés. Et nous connaîtrons également le nom du ou de la finaliste préféré(e) du public, qui remportera le Prix Musiq3 du public.