Pas de 5e victoire de rang pour Westerlo, qui partage face à Seraing

Après quatre victoires consécutives et son exploit contre Bruges la semaine passée, Westerlo a partagé l’enjeu vendredi soir à domicile contre Seraing (2-2) lors du match d’ouverture de la 12e journée de D1A.

En première période, Seraing a ouvert le score avec une action collective qu’Antoine Bernier a conclue dans les filets campinois (12e, 0-1). Westerlo a ensuite égalisé grâce à un but contre son camp de Morgan Poaty (28e, 1-1). Quelques minutes plus tard, Nene Dorgeles a reçu une belle passe de Nacer Chadli qu’il a convertie en but (33e, 2-1).

En seconde période, Seraing a remis les compteurs à zéro avec un but de Marius (48e, 2-2). Après cette égalisation, Westerlo a doublé d’intensité, mais n’a pas réussi à prendre le dessus pour signer une 5e victoire d’affilée.

Avec ce partage, Westerlo prend la 6e place du classement provisoire avec 19 points sur 36. Seraing est 14e avec 11 points.