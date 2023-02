Pas dans mon champ, mais dans celui des lointains voisins : la Belgique exporte massivement des pesticides interdits

Pas moins de 50.000 tonnes de substances actives interdites à usage agricole ont été exportées par la Belgique entre 2013 et 2020. Cela représente près de 6200 tonnes par an, et ce, vers 70 pays différents. Notre pays est donc l’un des exportateurs de pesticides interdits les plus importants au niveau européen.

L’enquête des ONG cite notamment Syngenta Belgique, qui possède un site de production à Seneffe. D’après les données de l’administration belge, Syngenta a exporté vers le Brésil 153 tonnes de thiaméthoxame, un néonicotinoïde interdit en Europe, et pour lequel l'Europe interdit désormais les dérogations sur son marché intérieur. Ce pesticide est particulièrement nocif pour les insectes, les oiseaux et les abeilles. Par ailleurs, le Brésil est un fameux réservoir de biodiversité.

Autre exemple, cité dans le rapport : l’entreprise UPL (ex-Agriphar puis Arysta), qui possède un siège à Seraing, exporte d’après les auteurs du carbendazime vers les Philippines. Il s’agit d’un fongicide également interdit dans l’Union européenne et toxique pour la vie des poissons. En bout de chaîne alimentaire, le produit aspergé sur les cultures de bananes se retrouve dans l’alimentation que nous importons.