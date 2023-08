Pas d’US Open pour David Goffin, éliminé dès le premier tour des qualifications

David Goffin ne disputera pas le tableau final de l’US Open. Le Belge, forcé de passer par les qualifications en raison de son classement, s’est incliné en deux sets 7-6 (7/5), 6-3 face à l’Autrichien Dennis Novak (ATP 187). Une grosse déception pour le Belge dans une saison qui ne restera malheureusement pas dans les annales pour lui.

Après une première manche serrée, David Goffin s’est retrouvé mené 5-1 dans la seconde manche. Il est revenu à 5-3 et a eu deux balles pour faire 5-4, deux occasions qu’il n’a pu saisir, s’inclinant après 1 heure et 55 minutes.

C’était la première fois depuis Roland-Garros 2012 que David Goffin, 32 ans, devait passer par les qualifications d’un tournoi du Grand Chelem. A noter qu’en six passages par la case qualifications d’un tournoi majeur, il n’est jamais parvenu à se hisser dans le tableau final. En 2012, il avait été repêché comme lucky loser des qualifications de Roland-Garros, où il s’était offert un huitième de finale contre Roger Federer. A New York, Goffin n’était jusqu’à cette année passée qu’une fois par les qualifications, en 2011. Il avait alors été sorti au troisième tour par le Brésilien Joao Souza. Éliminé au premier tour lors de ces deux dernières participations à l’US Open, Goffin avait atteint les huitièmes de finale quatre fois d’affilée entre 2017 et 2020 à Flsuhing Meadows.