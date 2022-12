Pas d’iPhone SE en 2023 ? Apple pourrait mettre fin à son modèle le plus abordable

L'analyste Ming-Chi Kuo est de retour pour la dernière indiscrétion de 2022. Selon ses informations, la marque à la pomme ne devrait pas commercialiser d’iPhone d’entrée de gamme en 2023.

Les iPhone de 2023 débuteront-ils tous à 1000 euros minimum ? C’est ce qu’annonce Kuo, dont les sources indiquent que l’iPhone SE 4, attendu pour septembre prochain, pourrait être retardé, voire complètement annulé.

Si l’information dit vrai, aucun iPhone 15 et ses déclinaisons (Plus, Pro et Pro Max, si Apple continue sur sa lancée) ne seront proposés sous la barre des 1000 euros. L’actuel iPhone 14 est proposé à partir de 1019 euros (et jusqu’à 1409 euros pour la version 512 Go), tandis que l’iPhone 14 Pro Max débute à 1479 euros et peut coûter jusqu’à 2129 euros en version 1 To.