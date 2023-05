Pas d’interros la semaine de rentrée : une fausse bonne idée ?

C’est reparti ! Les élèves reprennent le chemin de l’école ce matin, après 2 semaines de vacances en mode "off". Et cette semaine de reprise se fera en douceur. C’est la règle. Depuis la dernière rentrée scolaire, les élèves ne peuvent plus être évalués durant la semaine qui suit un congé… histoire de profiter pleinement des vacances. Un changement qui chamboule les habitudes et qui peut compliquer la fin d’année scolaire.

Ecoutez notre reportage, les avis des enseignants et des étudiants rencontrés dans la région de Charleroi.