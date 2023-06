Pas d’inquiétude dans les barrages pour absorber les orages

Les fortes pluies annoncées pour ce jeudi n’amènent pas d’inquiétude particulière du côté des barrages réservoirs de Wallonie en général, du côté d’Eupen ou de La Gileppe, sur la Vesdre, en particulier. De la place y a été faite en prévision.

" Il n’y a pas d’inquiétude. On a été prévenu des fortes pluies donc on a vérifié si la place est suffisante par rapport aux prévisions et sur les barrages où ça le nécessite, on a augmenté légèrement les restitutions de manière préventive pour accueillir les orages qui vont avoir lieu. Au niveau du barrage de la Vesdre à Eupen par exemple, on a mis le turbinage au maximum pour augmenter la place en vue de l’orage. Également aux barrages de Ry de Rome (Couvin) et de La Gileppe. La place varie en fonction des barrages mais on est par exemple à 8 millions de mètres cubes de place au barrage de la Vesdre. On a plus de place qu’en 2021. On est donc prêt à recevoir ces orages ", veut rassurer Christophe Grifgnée, directeur de la direction des barrages réservoirs au Service public de Wallonie.